Disabile veglia la madre due giorni: la donna è morta per un malore improvviso

MANZANO - Era morta da due giorni quando è stata trovata, nella serata di domenica 11 giugno. Con lei, dal momento del decesso a causa di un improvviso malore, il figlio disabile, di 56 anni, che viveva con la 73enne a Manzano e che l’ha vegliata con amore non sapendo come domandare aiuto.

La scoperta

A fare il tragico ritrovamento - come spiegato da Il Gazzettino - l’altro figlio della signora che non vive in zona. Preoccupato, non riuscendo a contattare la madre, si è recato di persona da lei per capire cosa fosse capitato. Appena arrivato a casa della donna e capito cos’era accaduto ha subito chiamato i soccorsi nella speranza che i sanitari potessero aiutare la madre, ma gli uomini del 118, giunti sul posto assieme ai carabinieri di Manzano, non hanno che potuto constatare la morte della signora. I servizi sociali sono già al lavoro per dare supporto al figlio disabile della donna.