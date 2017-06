Stefano Bergagna si conferma sindaco di Buja

BUJA - Stefano Bergagna, appoggiato da Lega Nord, Lista per Buja, Valori Lavoro Famiglia e Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, è stato eletto sindaco di Buja con 1.922 voti, pari al 56,85% delle schede valide.



Il suo sfidante, Andrea Tondolo (Insieme per Buja/Insieme par Buje, Intôr par Buje, Buja cuore del Friuli Andrea Tondolo sindaco) non è andato oltre i 1.459 voti (43,15%).