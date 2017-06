La Gsa lancia la campagna abbonamenti per la nuova stagione

UDINE – ‘Divertiamoci Insieme - #TuttiAlCarnera’. Con questo brand l’Apu Gsa si appresta a fare ritorno nella casa storica del basket friulano, il palasport ‘Primo Carnera’. Dopo una prima entusiasmante stagione in serie A2 vissuta a Cividale, la squadra non vede l’ora di fare ritorno in città. Per questo si aspetta un pubblico caloroso per ogni sfida interna.

Date della campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti 2017/18 scatterà martedì 13 giugno e, per i primi dieci giorni, fino a sabato 24 giugno, sarà riservata ai vecchi abbonati che vorranno confermare la tessera sottoscritta un anno fa. A loro sarà riservata la possibilità di scegliere il posto senza dover ‘sgomitare’ con i nuovi aficionados e soprattutto di ricevere la sciarpa bianconera in raso in omaggio. Da lunedì 26 prenderà il via la vendita libera per tutti i tifosi.

Canali di vendita

Come un anno fa, gli abbonamenti si potranno sottoscrivere in quattro filiali della Banca di Cividale (a Udine in piazzale XXVI Luglio e in piazzale Chiavris, a Feletto Umberto in via Udine 51 e a Cividale in piazza Duomo), partner storico dell’Apu Gsa Udine, nei punti vendita Viva Ticket del circuito Best Union e on line sul sito www.vivatichet.it (a partire dal 26 giugno). Inoltre sarà attivo un punto vendita alla Basketball House del Città Fiera di Martignacco.

Prezzi e promozioni

Il costo dell’abbonamento stagionale intero è rimasto lo stesso della scorsa stagione (120 in Tribuna libera, 180 in Tribuna numerata, 300 euro in Parterre argento, 360 euro in Parterre Oro), mentre i ridotti (validi per under 16 e over 65, 60 euro in Tribuna libera, 100 euro in Tribuna numerata, 160 euro in Parterre argento, 200 euro in Parterre Oro) hanno subito un leggero aumento di prezzo.

Gli abbonati dell’Udinese calcio avranno la possibilità di sottoscrivere la tessera regionale a un prezzo promozionale (100 euro in Tribuna libera e 150 in quella numerata). Parallelamente gli abbonati Apu potranno acquistare per tutte le gare di cartello dell’Udinese un tagliando in Tribuna laterale al costo di 10 euro.