UDINE - Ha provato a spendere una banconota falsa ma la commessa se n'è accorta e ha dato l'allarme. A quanto pare, però, il 36enne che si è beccato una denuncia non sapeva che i 20 euro fossero finti.

Il fatto è avvenuto in uno dei negozi del Centro commerciale 'Città Fiera'. L'uomo è stato identificato dai carabinieri della stazione di Tricesimo e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.