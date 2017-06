Cavalcavia danneggiato sulla A23: ultimi giorni di lavoro

FVG - Ultimi lavori per concludere l’intervento di ripristino del cavalcavia in A23 tra Palmanova e Udine, all’altezza del comune di Santa Maria la Longa. Saranno effettuati tra lunedì 12 e martedì 13 giugno e richiederanno la chiusura, in alternanza a seconda delle esigenze, della corsia di marcia o della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni mentre, mercoledì 14 e giovedì 15 la chiusura riguarderà solo la carreggiata in direzione Tarvisio.

Le chiusure saranno comunque attivate con una modalità 'leggera', nel senso che il cantiere potrà essere rimosso rapidamente nel caso si verificassero congestioni o rallentamenti dovuti a traffico intenso.