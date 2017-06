Via Chiusaforte: divieti di sosta e deviazioni

UDINE - In seguito ai lavori per l'ampliamento del parcheggio dell'Azienda ospedaliera, che ha già comportato una modifica della disciplina della sosta in via Chiusaforte e Colugna con l'introduzione del pagamento nel piazzale padre Cesario da Rovigo, ora ci saranno modifiche alla viabilità per consentire la circolazione dei mezzi di manovra impegnati nella realizzazione del parcheggio. In particolare in via Chiusaforte, dal 13 giugno al 31 dicembre 2018, nel tratto della via antistante e fronte gli ingressi ‘F2’ e ‘F3’ dell'ospedale civile, ci sarà l'istituzione di un divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata.

Le modifiche

Nei tratti interessati dalla manovra dei veicoli ci sarà inoltre un ‘obbligo di voltare a destra’ per i mezzi in uscita dagli accessi in questione. Per facilitare la svolta sarà comunque installato uno specchio parabolico. Ci potranno poi essere delle indicazioni particolari, anche da parte di personale della ditta, volte ad agevolare il flusso del traffico veicolare. Infine, in corrispondenza dell'area interessata dai cantieri sarà istituito un limite di velocità di 30 km all'ora.