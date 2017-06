Cercare lavoro: l'Informagiovani insegna le tecniche per colloqui e curriculum

UDINE - Come si scrive un buon curriculum? Come si affronta un colloquio di lavoro? Per rispondere a queste due domande martedì 13 giugno, alle 16.30, nella sede di viale Ungheria 39, l’Informagiovani del Comune di Udine organizza, in collaborazione con Adecco Italia Spa, un incontro gratuito e aperto a tutti i giovani interessati.

L’incontro

Secondo gli esperti preparare un curriculum efficace e ben scritto è il primo passo da compiere per convincere un’azienda a ottenere un colloquio di lavoro, che a sua volta deve rappresentare un'importante occasione per mettere in luce le proprie competenze e i propri punti di forza senza farsi prendere dal panico. Durante l’incontro saranno illustrate le regole da seguire per la scrittura del curriculum vitae, quale formato scegliere, gli errori da non fare e come sostenere un colloquio di lavoro, simulandone uno individuale e anche uno di gruppo.

Trovare lavoro

Si ricorda che l’Informagiovani è un servizio del Comune di Udine rivolto principalmente ai giovani fino a 29 anni che mette a disposizione anche una postazione «lavoro» dedicata alla stesura autonoma del curriculum personale e di lettere di presentazione o alla ricerca attiva del lavoro. La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione. Per informazioni: tel. 0432 292329, e-mail: infgioud@iol.it, www.informagiovani.udine.it, Facebook, Twitter.