FVG - L'Osmer Fvg prevede, su pianura e costa, cielo in genere sereno o poco nuvoloso con caldo afoso nel pomeriggio in pianura. La colonnina di mercurio raggiungerà i 32° in pianura.

Sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi.