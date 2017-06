Due auto si scontrano e una donna finisce in ospedale

TRICESIMO - Una donna è finita in ospedale a causa di un incidente verificatosi lunedì mattina sulla statale Pontebbana, all'altezza di Tricesimo. A scontrarsi sono state due Fiat Punto tra via San Giorgio e la ss 13.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento (se ne stanno occupando gli agenti della Polizia locale). Alla guida delle due vetture c'erano un uomo e una donna della zona. E' stata quest'ultima ad avere la peggio e a dover ricorrere alle cure del 118. E' stata portata in ambulanza all'ospedale di Udine.

L'incidente ha provocato qualche disagio al traffico veicolare, con l'intervento del Vigili del Fuoco di Gemona per la bonifica dei due mezzi coinvolti nel sinistro.