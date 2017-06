Gioca a pallone sotto la Loggia del Lionello: denunciato

UDINE – E’ stato denunciato per ‘molestia o disturbo alle persone’. Il motivo? Stava giocando a pallone sotto la Loggia del Lionello. Il fatto è accaduto sabato e ha interessato un 21enne di origini albanesi ma residente a Udine. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Da quanto riferito dalla Questura, alcuni passanti hanno chiamato il 113 dopo aver notato quattro ragazzi giocare a pallone sotto la Loggia. All’arrivo della volante, mentre tre giovani hanno subito smesso di giocare, un quarto ha invece continuato a calciare il pallone come se nulla fosse. Per questo è scattata la denuncia.

Non è la prima volta che il 21enne finisce nei guai per il calcio. Nel 2016, come riferisce il Messaggero, mentre si trovava agli arresti domiciliari, si era allontanato da casa per prendere parte a una partita di pallone, finendo poi in carcere.