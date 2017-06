Udine, torna la musica live al Parco Terminal Nord

UDINE - Il Parco Terminal Nord propone tre appuntamenti imperdibili giovedì 15, giovedì 22 e giovedì 29 giugno dalle 18 alle 22 all’insegna della musica dal vivo. Tre gruppi di apertura delle serate a cui seguiranno tre band: Absolute5, Altatensione e Rashtag. Si parte giovedì 15 dalle 18 alle 19.30 con l’esibizione dei Be3, la cover acustica dal repertorio fresco e frizzante per una calda serata d’estate. Dalle 20 alle 22 sarà la volta de gli Absolute5 che daranno vita a uno spettacolo di pura energia. Gli Absolute5 sono una Cover Band tra le più apprezzate nel panorama delle partyband italiane con all’attivo più di 700 concerti in tutto il territorio nazionale. Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone in ogni live. Il loro repertorio, a base di famosissime Hit internazionali e italiane, spazia in tutti i generi ed epoche musicali. Il secondo appuntamento è giovedì 22 dalle 18 alle 19.30 con Mirna, accompagnata dall’immancabile chitarra di Rudy Michelutti. Dalle 20 alle 22 lo spettacolo prosegue con gli Altatensione, la nota cover band friulana che propone live le canzoni che hanno fatto la storia musicale italiana e internazionale degli ultimi 50 anni con Tano Cristiano Pittini, Andrea Fontana (batterista ufficiale di Elisa e Tiziano Ferro) e Giulio Biasinutto. Terzo e ultimo appuntamento giovedì 29 sempre dalle 18 alle 19.30 con la performance di Silvia Unplugged: pianoforte, percussione e una meravigliosa voce femminile. Chiude la serata, dalle 20 alle 22 il music party dei #Rashtag che si esibiranno in un policromatico repertorio di cover rivisitate che spazia dal reggae allo Ska, al Rap/Hip Hop fino al moderno R&B.