A4: chiuso il tratto San Giorgio Latisana in direzione Venezia a causa di un incidente con feriti

FVG - Un tamponamento tra tre mezzi pesanti – con un ferito incastrato nell’abitacolo - nel tratto San Giorgio di Nogaro Latisana in direzione Venezia, sta mettendo a dura prova la viabilità autostradale, già congestionata da traffico molto intenso e anche quella esterna. Chiuso il tratto tra San Giorgio e Latisana e chiusa l’entrata in A4 direzione Venezia da San Giorgio. Istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Per chi arriva da Trieste l’uscita consigliata è Villesse mentre, per chi arriva dalla A23, è Udine Sud. Al momento la coda raggiunge il nodo di Palmanova. Il traffico in questo periodo continua a crescere in modo esponenziale. I pesanti nei primi 5 mesi del 2017 sono aumentati di quasi 300 mila unità ma anche quello leggero cresce a 2 cifre: nel solo periodo dal primo all’11 giugno, l' incremento registrato e del 17,21%.