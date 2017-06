Majano, la 57esima edizione del Festival è alle porte

MAJANO – Anche quest'anno è tutto pronto per la 57esima del Festival di Majano storica rassegna ricca di eventi musicali di spessore nazionale e internazionale, iniziative culturali, sportive e artistiche, con tre act imperdibili per gli amanti della musica open air. Dopo l’annuncio della data dei Litfiba il 22 luglio, venerdì 28 luglio infatti sarà il turno di Salmo, che porterà a Majano (UD) il suo Hellvisback Summer Tour. Lunedì 7 e martedì 8 agosto sarà il momento della due giorni del Summer Days in Rock, che vedrà il death metal protagonista assoluto della prima giornata con Amon Amarth e Arch Enemy, e della seconda giornata il rock blues dei Rival Sons. Ecco il programma dei concerti: sabato 22 luglio, Litfiba. Prezzo biglietti: posto unico € 40,25 + diritti di prevendita. Venerdì 28 luglio, Salmo. Prezzo biglietti: posto unico € 25 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita online su Ticketone e in tutti i punti vendita. Lunedì 7 agosto, Amon Amarth e Arch Enemy. Prezzo biglietti: posto unico € 35 + diritti di prevendita. Abbonamento due giorni € 50 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Lunedì 8 agosto, Rival Sons. Prezzo biglietti: posto unico € 25 + diritti di prevendita abbonamento due giorni € 50 + diritti di prevendita. Biglietti in vendita dalle 10 di martedì 9 maggio sul circuito Ticketone.