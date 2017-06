Viale XXIII Marzo: dal 14 giugno al via i lavori per le rotatorie

UDINE - Il Comune di Udine informa che, come annunciato, per consentire la realizzazione delle due nuove rotatorie di piazzale XXIII Marzo, dal 14 giugno, scatteranno alcune modifiche alla circolazione. In particolare il tratto di viale XXIII Marzo compreso tra via Manzini e piazzale D'Annunzio sarà chiuso al transito per i mezzi in arrivo da viale Trieste, verso la rampa in salita, alla quale si potrà accedere invece da piazzale D'Annunzio.

Per i frontisti

Saranno tutelate comunque le esigenze di transito dei frontisti, che potranno muoversi liberamente all'interno della rampa. Per quanto riguarda il collegamento per e da piazzale D'Annunzio resterà sempre percorribile il tratto del sottopasso. Verrà poi chiuso l'ingresso di via Manzini, sempre da viale XXIII marzo, ma anche in questo caso sarà garantita la circolazione a residenti e frontisti. L'ordinanza relativa a questo primo lotto di interventi, predisposta dalla polizia locale, sarà in vigore fino al 31 luglio.

L'assessore

«Iniziamo i lavori sul ring con precisione cronometrica – dichiara l'assessore alla mobilità Enrico Pizza – esattamente all'indomani della chiusura delle scuole, quando si riduce di molto il traffico generato dai trasporti privati e pubblici e con l'obiettivo di chiudere il cantiere prima della settimana settembrina di Friuli Doc. Un importante investimento privato per il Comune che serve a migliorare l'accessibilità dell'intero nodo viabilistico, purtroppo teatro di alcuni incidenti. Grazie al nuovo sistema delle rotatorie, sempre più apprezzato dagli automobilisti, si metterà definitivamente in sicurezza anche questo incrocio, garantendo e migliorando anche i collegamenti ciclopedonali».