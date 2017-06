Donna muore nel sonno in via Vicenza

UDINE – Sarebbe morta nel sonno, a causa di un malore improvviso. Questa l’ipotesi dei sanitari che per primi hanno ispezionato il corpo senza vita della 35enne trovata in un appartamento di via Vicenza, a Udine. A quanto pare la donna aveva problemi di droga e con tutta probabilità prorpio la sua dipendenza avrebbe causato l'indebolimento del suo corpo e quindi il decesso.

La donna era ospite di un amico. E’ stato proprio questo, non sentendola più, a entrare nella sua camera e a trovarla a letto, senza vita. Immediato l’intervento del 118 ma i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari sono risultati inutili.

Sul posto anche i carabinieri del Norm e della Compagnia di Udine, che stanno cercando di fare luce sulle ultime ore della donna. Come riportato dal Messaggero Veneto, il procuratore capo Antonio De Nicolo ha assicurato che nel caso il cui l'ispezione cadaverica non dovesse dare risposte chiare ed esaurienti sarà disposta l'autopsia.