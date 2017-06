Fiscalità in agricoltura: le nuove opportunità spiegate da Gianpaolo Tosoni

CORNO DI ROSAZZO - Come si gestisce al meglio la fiscalità in un settore particolare come quello agricolo? Questa è la domanda sulla quale si concentrerà l’incontro di approfondimento organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Manzano e dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, mercoledì 14 giugno alle 15.30 a Corno di Rosazzo, e ospitato a Villa Nachini - Cabassi. A guidarlo sarà Gian Paolo Tosoni, noto ragioniere commercialista e storico collaboratore de IlSole24Ore.

Tosoni, già componente della commissione per la fiscalità in Agricoltura del Ministero delle Attività Agricole e Forestali, è stato relatore in numerosi convegni di aggiornamento fiscale con particolare riferimento alla fiscalità in Agricoltura. Durante l’incontro, affronterà diversi temi tra cui quello dell’assegnazione di terreni, della rivalutazione degli spazi edificabili e con destinazione agricola, oltre alla nuova sanatoria destinata ai fabbricati rurali.

Al termine della discussione, il relatore risponderà alle domande dei presenti, con l’intento di creare una condivisione di pareri e punti di vista derivanti dalle differenti realtà agricole del territorio. All’incontro interverranno Silvano Zamò, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Manzano e Michele Pavan, presidente Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo.

Al termine gli ospiti verranno invitati a un brindisi offerto da una delle realtà che meglio rappresentano l’eccellenza agricola e vitivinicola friulana nel mondo: il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo.