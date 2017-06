«Food&Drink Walk» alla Riserva Naturale Regionale di Cornino

FORGARIA DEL FRIULI - Una passeggiata per osservare i paesaggi più belli e caratteristici del Comune di Forgaria nel Friuli e per degustare i sapori tipici del luogo. Domenica 18 giugno, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, ci sarà l’evento Food&Drink Walk, realizzato in collaborazione con il Birrificio Artigianale Garlatti Costa, che per produrre la birra utilizza l’acqua incontaminata della Val d’Arzino, Tilly’s Pub&Catering di Tolmezzo e i Laghetti Pakar. Il ritrovo per i partecipanti (con la prima colazione offerta) è a partire dalle 8.30 ai Laghetti Pakar, località Cornino (partenza gruppi ogni trenta minuti), dove saranno fornite tutte le indicazioni relative all’escursione. La prima tappa gastronomica prevista è una degustazione di antipasti all’oratorio di San Vincenzo Ferreri, costruito nel 1779. Restaurato dopo il terremoto del 1976, l’edificio conserva i ballatoi in legno e le caratteristiche finestrelle ovali settecentesche. Sono previste altre due degustazioni: una di primi piatti ammirando l’incantevole Lago di Cornino e l’altra immersi nella natura all’interno dei Laghetti Pakar, dove sarà servita una grigliata.

Durante ogni sosta sono previste degustazioni di birre artigianali con la spiegazione del mastro birraio. Il fiume Tagliamento renderà tutto ancora più suggestivo. Il percorso è lungo 7 chilometri e la passeggiata durerà circa 2 ore. Numero minimo di partecipanti: 40 persone. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni scrivere a centrovisite@riservacornino.it oppure chiamare il numero 0427-808526. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 25 giugno.