Imbocca il sottopasso contromano: sfiorato il frontale

UDINE - Imbocca il sottopasso contromano e rischia di 'schiantarsi' contro due auto che in quel momento si trovavano in strada. Il fatto è accaduto nella mattinata di mercoledì, poco dopo le 10, a poca distanza dal parco del Cormor, a Udine. A segnalarci l'accaduto è stata una lettrice che si trovava a bordo di una delle due auto a rischio frontale.

La donna percorreva la strada che costeggia il parco del Comor in direzione Udine quando, nel sottopasso della tangenziale, si è trovata davanti un'auto, una Ford grigia, che procedeva contromano. L'uomo alla guida, in sostanza, ha sbagliato sottopasso, prendendo quello di sinistra anzichè quello di destra (procedendo da Udine verso Martignacco). Per fortuna la donna è riuscita a frenare in tempo e a evitare all'ultimo la Ford, rischiando però di andare addosso a un'altra auto che la affiancava. Solo una buona dose di prontezza ha evitato il peggio.

L'auto in contromano non si è neppure fermata, continuando a procedere verso il parco del Cormor imboccando anche la rotonda nel senso di marcio sbagliato. Comprensibile lo spavento della lettrice che ci ha segnalato il fatto, che purtroppo non è riuscita a segnarsi il numero di targa dello spericolato automobilista.