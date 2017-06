Gli eventi in programma mercoledì 14 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 giugno, a Udine e provincia, e non solo, eccoli.

'MercoleDoge'

L’inaugurazione delle serate 'MercoleDoge' che da quattro anni animano Villa Manin, è prevista per mercoledì 14 giugno al dehor del ristorante Del Doge dove verranno organizzati dallo staff degli eventi settimanali, direttamente sotto una delle famose barchesse di Villa Manin, che uniranno la storicità della Villa al rito dell?'aperitivo. La colonna sonora sarà la più bella musica di tutti i tempi, assieme alle bollicine e ai cocktail più freschi.

Come battere il mercato in un mondo di continuo cambiamento?

È in programma mercoledì 14 giugno, alle 18, al Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli l’incontro «Come battere il mercato in un mondo di continuo cambiamento?», organizzato dalla startup innovativa Foxwin. L’appuntamento ha l’intento di creare una comunità di innovatori, persone e aziende che in questa occasione si confronteranno sui temi e sulle esperienze dell’innovazione. Non un convegno dunque, ma una riunione di lavoro, dove tutti avranno la possibilità di partecipare attivamente. L’ingresso è libero e aperto a tutti, previa iscrizione su Eventbrite. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@foxwin.eu.

Piigs - Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity

Mercoledì 14 giugno, alle 20.45, sullo schermo del Visionario il documentario Piigs - Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l’austerity, un viaggio affascinante e rivoluzionario nel cuore della tragica crisi economica europea. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Dialoghi in biblioteca

Anche questa settimana tornano gli appuntamenti di Dialoghi in biblioteca, il ciclo di incontri organizzato dalla biblioteca civica "V. Joppi" e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 14 giugno, alle 18, la sala Corgnali della sezione Moderna, in Riva Bartolini, ospiterà la presentazione del libro di Federica Scrimin "Libri, carte e disegni di Bruno Pincherle. Per una storia della pediatria", edito nel 2016 da Eut, Edizioni dell’Università di Trieste. Dialogano con l’autrice Daniela Lizzi e Chiara Fragiacomo.

'Letture in corte'

Prosegue il viaggio delle «Letture in corte» alla scoperta dei fatti che hanno provocato svolte epocali nella storia moderna e contemporanea dell’Italia e del Friuli. Mercoledì 14 giugno alle 21 in corte Morpurgo il duo composto da Angela Felice e Paolo Patui riproporrà la collaudata formula – Paolo che legge e commenta, Angela che contrappunta e puntualizza, alcuni esperti che dibattono – curata per UdinEstate 2017 dall'associazione Modo e dal Teatro Club Udine.

Almeno una volta l’anno è lecito impazzire

Bepi Monai, Bohemien sincero e giullare nell’anima; fondatore della Compagnia Teatrale Torototelis e Direttore Artistico all’Atelier de la Souris a Parigi. «Semel in anno licet insanire - almeno una volta l’anno è lecito impazzire». Il giorno 14 giugno, alle 20.30, nell’ambito di incontri Mercoledì in Aspic, tiene una serata gratuita in via G. Tullio, 13, sede Aspic Fvg di Udine. Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it.

Le Giornate della Luce

In corso fino al 18 giugno a Spilimbergo, ‘Le Giornate della Luce’ illuminano per una sera anche Gemona e il Cinema Teatro Sociale, dove mercoledì 14 giugno, alle 21, in collaborazione con la Cineteca del Friuli, viene proiettato Acqua e zucchero: Carlo di Palma, i colori della vita (2016) di Fariborz Kamkari. Lo splendido documentario su uno dei più celebri e apprezzati direttori della fotografia italiani arriva in sala dopo le anteprime mondiali di Venezia e Toronto, le presentazioni a Berlino, Tel Aviv, Madrid e Sofia e il Nastro d'Argento per il miglior documentario su cinema e spettacolo.

Fiscalità in agricoltura, nuovi orizzonti

Come si gestisce al meglio la fiscalità in un settore particolare come quello agricolo? Questa è la domanda sulla quale si concentrerà l’incontro di approfondimento organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Manzano e dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, il 14 giugno, alle 15.30, a Corno di Rosazzo (Ud), nella suggestiva cornice di Villa Nachini - Cabassi. A guidarlo sarà Gian Paolo Tosoni, noto ragioniere commercialista e storico collaboratore de IlSole24Ore.