Libri e materiale scolastico: un mese per accedere ai contributi del Comune

UDINE - Il Comune di Udine contribuisce alla spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni residenti nel capoluogo friulano che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. Il beneficio, per il quale è possibile presentare domanda entro il 14 luglio, è riservato alle famiglie con Isee inferiore a 14 mila euro. I contributi saranno erogati in forma di buoni cartacei (ticket), prefinanziati dal Comune, da utilizzare per l’acquisto di libri di testo per i quali non si usufruisce dell’intervento di comodato gratuito attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche

Da quest'anno, inoltre, l'amministrazione comunale ha introdotto, utilizzando una parte dei proventi del lascito Fior Benvenuto Elia, un'ulteriore misura di sostegno individuale per l'acquisto, da parte delle famiglie, di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per accedere al beneficio è necessario possedere nascita e residenza anagrafica nella provincia di Udine e avere un Isee inferiore a 7.500 euro. Anche in questo caso il contributo sarà erogato in forma di buoni cartacei, prefinanziati dal Comune, da utilizzare per gli acquisti.

Come fare domanda

Le domande di ammissione per entrambi i benefici dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica e dovranno pervenire entro il termine tassativo del 14 luglio (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione). I due bandi e le relative modulistiche sono a disposizione sul sito www.comune.udine.gov.it nella sezione ‘aree-tematiche’ - ‘educazione-giovani’. Per chi non fosse in possesso di un computer o di strumenti per accedere a internet, il Comune renderà comunque disponibili alcune postazioni informatiche nella sede del Servizio Servizi Educativi e Sportivi – Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Udine in Vialee Ungheria, 15. In quest’ultimo caso un operatore sarà a disposizione degli utenti anche un operatore che potrà guidare l'utente nella compilazione della domanda.

Informazioni

Per eventuali informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere agli uffici comunali dell'assessorato all'Educazione in viale Ungheria, 15 o telefonando al numero 0432-1272715 o, ancora, inviando una email all'indirizzo istruzione@comune.udine.it. Gli uffici, lo ricordiamo, sono aperti il lunedì con orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.