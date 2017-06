Incidente a Reana del Rojale: una Peugeot finisce ruote all'aria

RENA DEL ROJALE - Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì a Reana del Rojale, sulla bretella che dall'area commerciale porta a Tricesimo bypassando la statale 13 Pontebbana.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Peugeot 206, con quest'ultima che è finita ruote all'aria. Alla guida dei due veicoli c'erano due donne che sono rimaste ferite ma non in maniera grave. Sono state comunque soccorse dal personale del 118 e portate per accertamenti in ospedale.

Sul posto, insieme ai carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco.