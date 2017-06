Scontro frontale a Lestizza: due feriti gravi

LESTIZZA - Due persone sono rimaste ferite in modo grave in un incidente verificatori nel pomeriggio di mercoledì a Lestizza. Il fatto è avvenuto verso le 14.30 nella frazione di Sclaunicco, lungo la provinciale 10. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, una Fiat Punto guidata da un 37enne di Mortegliana si è scontrata frontalmente con un furgoncino Citroen Berlingo condotto da un 55enne di Tricesimo. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero del 118. Per loro la prognosi è riservata.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Radiomobile di Latisana, insieme ai Vigili del Fuoco.