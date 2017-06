A Giovediamoci, ‘Pane da mordere’ con UdineIdea ed ‘Etica del gusto’

UDINE - Giovedì 15 giugno, alle 17.45, in Largo dei Pecile a Udine, per il ciclo Giovediamoci, shopping e divertimento a Udine, saranno di scena i maestri panettieri dell’Etica del Gusto con «Pane da mordere». Gli appassionati dello shopping in città potranno assistere alla dimostrazione, impreziosita dalla conoscenza e dall’esperienza di grandi maestri panettieri della nostra regione, di come si prepari un pane artigianale di alta qualità. E potranno anche assaggiarlo!

Etica del Gusto

L’evento, organizzato da UdineIdea in collaborazione con Giochi di Parole, rientra nel ciclo di eventi dal nome Giovediamoci, che hanno la funzione di promuovere il centro commerciale naturale di Udine, offrendo la possibilità ai visitatori di vivere, all’aperto, manifestazioni a partecipazione gratuita, che spaziano tra il ballo, la musica e la gastronomia. Con «Pane da mordere», la prestigiosa associazione Etica del Gusto rappresentata dal suo presidente Massimiliano Orso, farà riscoprire i valori e la bontà del pane artigianale. I riflettori si accenderanno dunque sull’alimento più noto, il pane. L’importanza nell’alimentazione e le sue caratteristiche legate al nostro territorio.