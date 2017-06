Al Palmanova Outlet Village c’è il ‘Gardaland Day’

AIELLO – Al Palmanova Outlet Village, per la gioia dei più piccoli, arriva il ‘Gardaland Day’. L’appuntamento è per sabato 17 giugno, dalle 15 alle 18. Alcuni animatori professionisti intratterranno i clienti dell’outlet con spettacoli e attività di animazione. Ospite d’eccezione il live character Prezzemolo, che passeggerà per le vie del Palmanova Outlet Village per incontrare i bambini presenti. Ai bimbi partecipanti sarà consegnato un omaggio speciale: un buono sconto per l’ingresso a Gardaland. Durante il pomeriggio, inoltre, saranno distribuiti flyer e mappe del parco di divertimento e sarà anche allestita un’area Gardaland. A intervalli regolari, durante il pomeriggio, saranno effettuati spettacoli di animazione in stile ‘Indiani d’America’. Il pubblico potrà assistere a giochi e usanze indiane.

Il programma

In programma evoluzioni di ciotole piene d’acqua, camminate sopra un letto di chiodi, equilibristi su rolla bolle, giochi con lazzi e fruste, indiani con archi e tanti altri. Per tutte l’estate, all’Infopoint del Village sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso al parco divertimenti. Per i possessori della Village Card il costo del biglietto d’ingresso giornaliero al Gardaland Park è di soli 32,50 euro anziché 40,50 euro. La Village Card è gratuita ed è possibile richiederla online sul sito del Village o all’Infopoint.