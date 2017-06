Ancora un incidente in A4: autostrada bloccata verso Venezia

FVG - L'estate è soltanto alle porte ma viaggiare in autostrada è già diventata un'impresa. Se fino a qualche anno fa il bollino nero era sinonimo di vacanze e di agosto, ora, a causa dei tanti incidenti, attraversare l'A4 può diventare un'Odissea ogni giorno.

Giovedì all'alba un incidente ha bloccato l'autostrada in direzione Venezia, nel tratto tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro. Un mezzo pesante è stato coinvolto in un incidente e sta bloccando la carreggiata. La coda ha raggiunto i 10 chilometri sulla A23 (con l'entrata di Udine Sud chiusa), i 5 chilometri sulla A4 (per chi provienne da Trieste).

L’incremento del traffico turistico è dovuto alla festività del Corpus Domini che per gli austriaci e per i tedeschi offre la possibilità di un fine settimana lungo da giovedì fino a domenica. Molti i camper e le roulottes che si aggiungono ai mezzi pesanti in costante aumento e al traffico di attraversamento Est-Ovest. L’incidente, accaduto verso le 6 e 15 del mattino nel tratto Palmanova – San Giorgio di Nogaro, poco dopo l’area di servizio di Gonars, in direzione Venezia, ha visto coinvolti tre veicoli: due autovetture e un mezzo pesante. Nonostante l’ora, il traffico era già molto sostenuto e quindi la congestione, dovuta al sinistro, è stata immediata. Rapidissimo l’intervento del personale di Autovie Venete e dei mezzi di soccorso meccanico che hanno permesso di liberare una corsia e di far defluire il traffico bloccato.