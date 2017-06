Affetta da SMA1: muore bimba a Passons

PASIAN DI PRATO – Era al mondo da meno di un anno la piccola Martina. Una malattia neurodegenerativa, però, se l’è portata via un mercoledì di metà giugno. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

La famiglia, papà Luca e mamma Antonietta, avevano aperto un blog per raccontare la breve vita di Martina, 'Il sole di Martina'. Questo l’ultimo post pubblicato mercoledì: «Oggi si è spento il mio sole...ha deciso di andarsene, così, in punta di piedi con delicatezza, senza soffrire... è tremendo... Non riesco a esprimere a parole cosa sto provando, è surreale...vorrei ricordarla così... Ciao sole mio».

«Eccomi qui!!!Mi chiamo Martina e sono affetta da SMA1, una malattia genetica, non esiste cura al momento ma io decido di vivere ogni momento al massimo». Questa la presentazione della pagina Facebook di Martina, con la quale la famiglia ha voluto condividere le difficoltà, i momenti bui e quelli di gioia, le piccole speranze e i grandi dolori. I funerali della piccola Martina saranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa di Passons.