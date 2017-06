Visiojazz, sul palco del Visionario Garden il F.M. 4TET

UDINE – Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz, la rassegna che ogni giovedì porta nel garden di via Asquini i grandi nomi del jazz friulano ed extraregionale, nel percorso curato come sempre da Nevio Zaninotto. Dopo le sonorità e i ritmi afrocubani del Triblend Project, a salire sul palco questa sera, 15 giugno, alle 19.30 il F.M. 4TET, nato nel 2009 dalla collaborazione fra il trombettista Francesco Minutello ed il pianista Gianpaolo Rinaldi. Insieme a Simone Serafini (contrabbasso, basso elettrico) e Pablo De Biasi (batteria) proporranno un repertorio composto da brani originali che si rifanno indubbiamente alle sonorità del jazz moderno newyorkese con qualche accenno di funk e rock! Il gruppo ha all’attivo tre progetti discografici: One Way EP (2011), Dune (2013, Ultra Sound Records) e Boundary (2015, artesuono. Nel corso degli anni hanno partecipato a diversi festival e rassegne come Jazz by the Pool, Mescolanze Musicali, The Nightfly Jazz Festival on the Beach», Venezze Jazz Festival, Udine Jazz, Jeff (SLO), JazzIt Fest oltre ad aver collaborato con musicisti come Alessandro Mansutti, Dario Carnovale, Rudy Fantin, Paolo Corsini, Filippo Orefice e Alessandro Turchet. Hanno collaborato intensamente, in occasione del progetto DUNE, con alcuni fra i più migliori sassofonisti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale come Mauro Negri ed Alfonso Deidda.

Info e programma

Tutti i concerti di VISIOJAZZ si svolgeranno nel garden del Visionario, ogni giovedì alle ore 19.30 ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.