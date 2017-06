Elton John in concerto a Klagenfurt

KLAGENFURT - Sir Elton John e la sua band saranno ospiti per la prima volta appena oltre confine a Klagenfurt, allo stadio Wörthersee, sabato 15 luglio nell’ambito del «Wonderful Crazy Night Tour». Il concerto avrà inizio alle 20. I fans saranno attesi da un fuoco d’artificio di grandi successi e pezzi classici dai famosi album di cinquant’anni di carriera musicale, oltre ad alcuni brani dal suo 33esimo album «Wonderful Crazy Night». Un concerto assolutamente da non perdere per tutti i fan giovani e meno giovani di questo straordinario artista. Gustatevi un weekend indimenticabile. Nuotate nel meraviglioso lago Wörthersee, fate il pieno di sole, liberate lo spirito e gustatevi in serata la musica dal vivo di una star di livello mondiale. Ad accompagnare il Baronetto al piano ci sarà la sua band con il batterista Nigel Olsson, già presente nella primissima Elton John Band costituita da, Davey Johnstone alla chitarra, Matt Bissonette al basso, John Mahon alle percussioni e Kim Bullard alle tastiere.

Un successo planetario

Elton John è uno dei musicisti di maggior successo di tutti i tempi: ad oggi vanta 38 dischi d’oro e 31 dischi di platino, 58 menzioni nella classifica Top-40-Singles di Billboard dei singoli più ascoltati negli USA e oltre 250 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Con oltre 33 milioni copie vendute, Elton John detiene inoltre ancora il record del singolo più venduto nella storia: «Candle In The Wind 1997». Proprio come per la maggior parte dei piazzamenti nella classifica Adult Contemporary Chart di Billboard, il singolo «A Good Heart» (tratto dall’album Wonderful Crazy Night) di Elton John rappresenta la sua 72esima entrata nella nota classifica. Nella sua carriera ha composto musiche per film e palcoscenici, del calibro di Billy Elliot The Musical, l’Aida di Elton John e Tim Rice o il Re Leone, una delle produzioni cinematografiche e musicali di maggior successo di tutti i tempi. Elton John è stato anche insignito del titolo di Cavaliere dalla Regina Elisabetta II.

