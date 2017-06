Gli eventi in programma giovedì 15 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 giugno, a Udine e provincia, e non solo, eccoli.

Absolute5 in concerto

Al Parco Terminal Nord propone tre appuntamenti imperdibili all’insegna della musica dal vivo. Si parte giovedì 15 dalle 18 alle 19.30 con l’esibizione dei Be3, la cover acustica dal repertorio fresco e frizzante per una calda serata d’estate. Dalle 20 alle 22 sarà la volta de gli Absolute5 che daranno vita a uno spettacolo di pura energia. Maggiori info, qui.

Visiojazz, sul palco del Visionario Garden il F.M. 4TET

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz, la rassegna che ogni giovedì porta nel garden di via Asquini i grandi nomi del jazz friulano ed extraregionale, nel percorso curato come sempre da Nevio Zaninotto. Dopo le sonorità e i ritmi afrocubani del Triblend Project, a salire sul palco questa sera, 15 giugno, alle 19.30, il F.M. 4TET, nato nel 2009 dalla collaborazione fra il trombettista Francesco Minutello ed il pianista Gianpaolo Rinaldi.

‘Il diritto di parlare’

Si intitola ‘Il diritto di parlare’ - Paola Del Din, una vita in prima linea dalla Resistenza alla Guerra Fredda’ il libro del giornalista Andrea Romoli pubblicato da Gaspari editore, che raccoglie, per la prima volta, una lunga e articolata testimonianza della vita di soldato prima e di partigiana poi, durante la seconda guerra mondiale e la Resistenza, di Paola Del Din, classe 1923, una delle poche donne italiane insignite con la medaglia d’oro al valor militare. La pubblicazione sarà presentata nel salone del Consiglio provinciale di Udine giovedì 15 giugno alle ore 18 dal presidente della Provincia Pietro Fontanini, dal vicepresidente dell’Associazione Partigiani Osoppo Roberto Volpetti, dall’autore e dalla stessa protagonista.

Festival Risonanze

Il ‘Festival Risonanze’, sarà una cinque giorni di musica, spettacoli e liuteria immersi nei boschi della Val Saisera e nella cornice di Malborghetto e del suo Palazzo Veneziano. Un’occasione unica per ammirare gli imponenti abeti rossi di risonanza, per ascoltare musica e racconti immersi in una natura ancora incontaminata, per vedere all’opera i maestri liutai tra i quali Gio Batta Morassi, presidente dell’Associazione Liuteria Italiana e noto costruttore di violini a cremona ma originario proprio della Valcanale. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2017, con l’intervento di musicisti, artigiani, giornalisti di fama internazionale. Per saperne di più, qui.

‘Eroine del mito – Figurazioni’

Si presenta giovedì 15 giugno, alle 18, alla Casa delle Donne di via Pradamano, il libro ‘Eroine del mito – Figurazioni’, scritto dal Gruppo Anna Achmatova, curato da Marina Giovannelli ed edito da KappaVu, che racconta otto figure del mito classico - Alcesti, Psiche, Antigone, Circe, Eco, Elena, Medea, Persefone - rivisitate dalle autrici, non nuove alla rilettura di storie.

Airbourne a Lignano

Giovedì 15 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, sarà la volta dell’unico concerto italiano inserito nel tour europeo degli Airbourne. Un grande appuntamento rock, il primo di questa estate a Nordest, che vedrà anche il support act eccellente dei Fake Idols, gruppo hard rock e metal italiano capace negli ultimi anni di mettersi in mostra nel contesto nazionale e internazionale. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Vertigo, sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle casse dell’Arena Alpe Adria domani dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno invece alle 19.30 mentre l’inizio dei concerti è previso alle 20.45 con l’esibizione dei Fake Idols. Tutte le info su www.azalea.it .

Premio Hemingway

Al via giovedì 15 giugno, a Lignano Sabbiadoro, gli Incontri del Premio Hemingway nella 'piccola Florida' italiana tanto amata dall’autore di ‘Addio alle armi’. In programma quattro incontri con i vincitori al Centro Congressi Kursaal: si parte giovedì 15 giugno, in collaborazione con gli ‘Incontri con l'autore e con il vino’, alle 18.30 con il fotografo Nino Migliori, vincitore per il progetto ‘Lumen’ che ritrae alla luce di candela celebri statue e bassorilievi. Info www.premiohemingway.it

Viaggio a Shashamane

Noi sappiamo dove stiamo andando/ Sappiamo da dove veniamo/ Stiamo lasciando Babilonia/ Stiamo andando nella terra paterna. Shashamane, in Etiopia, è la terra promessa dei rasta cantata da Bob Marley in Exodus. Il documentario di Giulia Amati, Viaggio a Shashamane, racconta un capitolo della lunga storia della diaspora africana attraverso le voci di uomini e donne che dopo 400 anni dall’inizio della schiavitù, hanno lasciato l’Occidente per tornare a casa. La proiezione - in programma domani giovedì 15 giugno alle 20.30 al Visionario - chiude la rassegna ‘Le Afriche dell’Africa’, la manifestazione culturale dedicata al continente africano organizzata dall’associazione Time for Africa in collaborazione con il Rototom Sunsplash. Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Easy Fish

Easy Fish - Festival del Pesce dell'Alto Adriatico sarà un lungo weekend di degustazioni, laboratori, approfondimenti, showcooking ed eventi gratuiti rivolto agli amanti della buona tavola e al grande pubblico all’interno di Terrazza a Mare, struttura simbolo di Lignano Sabbiadoro, che avranno come protagonisti grandi nomi della cucina italiana: Andrea Mainardi e la sua cucina stravagante ed originale, Diego Bongiovanni con la sua cucina 'tatuata', David Povedilla e la sua magica paella, tutti e tre direttamente dalla trasmissione La Prova del Cuoco su Rai Uno. Si comincia il 15 giugno. Tutti i dettagli, qui.

I Centralissimi

Continua l’appuntamento con I Centralissimi, rassegna che riporta in sala i 10 migliori film della stagione! Ogni giorno un titolo diverso per poter vedere e rivedere i film che ci hanno emozionato di più, al prezzospeciale di ingresso di soli €4! Domani giovedì 15 giugno alle 16 e 20.45 sul grande schermo delcinema Centrale Libere, Disobbedienti, Innamorate (In Between), folgorante esordio alla regia della trentacinquenne Maysaloun Hamoud, brillante promessa del cinema palestinese. La prevendita dei biglietti è attiva on-line e presso la cassa del cinema Centrale. Per maggiori informazioni consultare ilsito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

XIII Festival Internazionale delle Bande nei Borghi

Sette borghi in festa, dieci bande coinvolte e trecentocinquanta musicisti partecipanti: sono questi i numeri della XIII edizione del Festival Internazionale delle Bande nei Borghi che si terrà domenica 18 giugno lungo le vie del comune di Castions di Strada (Ud). I festeggiamenti avranno inizio giovedì 15 giugno, con i saggi degli allievi dei corsi di orientamento musicale della scuola di musica del Corpo Bandistico Comunale G. Rossini.