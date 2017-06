Compra un decespugliatore on line ma lo non riceve: truffato

UDINE – Acquista un decespugliatore on line ma, nonostante il pagamento del prezzo pattuito, non riceve mai la merce. E’ successo nelle valli del Natisone, con il truffato che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di San Pietro al Natisone.

I militari dell’Arma, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato un 31enne e una 60enne, entrambi residenti in una provincia pugliese, che dopo aver inserito un annuncio in internet per la vendita del decespugliatore, hanno incassato i 150 euro pattuiti senza inviare la merce.

Per questo sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa.