Sagre a rischio: la Regione aggiorna sui nuovi adempimenti burocratici

UDINE - Tra maggio e ottobre il Friuli Venezia Giulia si riempie di manifestazioni, eventi e sagre estive. E proprio a fronte delle novità introdotte dalla normativa nazionale, che rischiano di mettere in crisi diverse realtà paesane per i nuovi adempimenti burocratici, la Regione, dopo l'intervento del consigliere regionale del Pd Enio Agnola, volto a evitare che alcune sagre non si svolgano a causa dei nuovi adempimentim organizza un workshop informativo per aggiornare gli operatori. Sabato prossimo (17 giugno), dalle 9.30 alle 12.30, nell'Auditorium Comelli del palazzo della Regione, in via Sabbadini a Udine si terrà il convegno informativo organizzato dallo Sportello unico delle attività produttive.



"Scopo dell'attività di aggiornamento è aiutare a gestire le procedure telematiche nel rispetto del quadro normativo vigente. A fronte dell'introduzione delle nuove disposizioni nazionali, infatti, si va verso il concreto rischio che una serie di eventi e sagre, tanto care ai cittadini del Fvg, non si potranno

svolgere nella stagione estiva già praticamente avviata», commenta Agnola, che lo scorso aprile aveva allertato la direzione regionale competente affinché si svolgesse un'adeguata opera di informazione di tutti coloro che ogni anno organizzano sagre ed eventi vari.



«Parliamo di comitati e associazioni di cittadini che nel puro spirito di volontariato si mettono a disposizione per ravvivare la vita delle comunità e contribuiscono anche all'attrattiva turistica del nostro territorio. In questo senso - chiosa il consigliere - non è pensabile introdurre complicazioni burocratiche».