FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata di venerdì, prevede, al mattino cielo in genere poco nuvoloso. In giornata e nel pomeriggio sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi.

Dal pomeriggio, su pianura e costa, caldo afoso e cielo variabile con la possibilità di qualche temporale più probabile in pianura; possibile qualche temporale forte. Tempo più stabile dalla tarda sera.