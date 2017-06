PradaBikeRace ritorna in vita a Pradamano

PRADAMANO - Venerdì 16 giugno si svolgerà la prima edizione di 'Pradabikerace', gara ciclistica su circuito di 3 km, organizzata in sinergia dall'Asd Chiarcosso Help Haiti, dalla Proloco locale e da tutta l'amministrazione comunale. In realtà la gara preserale ritorna in vita dopo 18 anni. Prima del 2000, infatti, per una ventina d’anni fu l’appuntamento ciclistico fisso dell’allora festa ferragostana dell’Unità. 'Pradabikerace' da quest’anno rientra negli eventi di Festate, la tre giorni che vedrà il comune al centro di una serie di iniziative sportive e di svago collettivo.

Il via alla gara sarà dato alle 17 con la partenza del primo gruppo di atleti, per poi seguire alle 19 con il secondo gruppo, ma già dalle 16 l'organizzazione sarà attiva ad accogliere gli atleti pronti a confrontarsi nella disciplina del ciclismo, in un circuito di 3 km da ripetersi 15 e 20 volte attorno all'abitato del comune pradamanese. Saranno chiuse al traffico via Udine, via Primo Maggio e Via Mazzini. Ma, come comunicato ai residenti casa per casa attraverso i volantini, sarà comunque garantito l’attraversamento del percorso per l’accesso (per pedoni e veicoli) nei periodi successivi al passaggio del cartello mobile 'fine gara'. L’accesso per il transito avverrà ai 2 varchi presidiati di via Udine intersezione via Bariglaria e quello di via Matteotti intersezione via Lovaria/Primo Maggio.

La gara, organizzata sotto l'egida Acsi, è aperta a tutti gli enti della consulta, e a fine serata si procederà con il pasta party e le premiazioni. Per chi volesse fermarsi e passare una serata all'aperto in buona compagnia, potrà sfruttare i chioschi presenti nell'ambito di Festestate, presso il parco Rubia.

Ricordiamo che i proventi dell'evento Pradabikerace saranno devoluti al progetto che il team Help Haiti sostiene da due anni a questa parte: il progetto 'Kay: insieme nella gioia', che consiste nella costruzione di due casette per dare rifugio ad Haiti alle ragazze in difficoltà.



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Ritrovo: dalle ore 16,00 presso il Parco Rubia, via Bariglaria località Pradamano.

Partenza: 1° gruppo ore 17:30 cat. G1-G2-SGA-SGB-Donne,

2° gruppo ore 19:00 cat. J-S1-S2-V1-V2.

Percorso: circuito pianeggiante di km 3,1 da ripetersi 15 volte per la prima fascia per un totale di 46,5 km e 20 per la seconda fascia, per un totale di 62 km

Pasta party: dalle ore 20:00.

Premiazioni: ore 20:30 circa.

Premi: in natura come da Regolamento ACSI ai primi 7 Cat J, S1, S2, V1, V2 G1, G2, SGA, SGB e alle prime 3 Donne.

Riconoscimento alle prime 3 società con maggior punteggio.

Verranno premiati solo i presenti, non sono ammesse deroghe