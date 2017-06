Rubate le 'coperte colorate' che abbellivano gli alberi di 'Villaggio dei Pecile'

UDINE - Sparite alcune delle decorazioni che abbellivano gli alberi di Villaggio dei Pecile. Qualcuno infatti, nella notte fra il 14 e il 15 giugno ha rubato i ‘vestiti a uncinetto’ che decoravano gli alberi dell’area - come chiarisce il Messaggero Veneto - e che rendevano quel lembo di città ancor più colorato e accogliente. Una novità, quella delle decorazioni fluo per gli alberi, che arriva da lontano e che impazza in molte città del mondo e che è sbarcata nel capoluogo friulano da una manciata di giorni. Nonostante la bella iniziativa, i ‘soliti maleducati’ ha voluto fare un dispetto e portare via tre delle sei ‘coperte colorate’. Ovviamente i commerciali sono amareggiati e rattristati («che delusione») per un gesto incivile e diciamocelo, anche fine a sé stesso.