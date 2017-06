Una squadra di serie A torna in ritiro in Alto Friuli

UDINE – L’Alto Friuli si conferma terra di ritiri estivi per le squadre di calcio. Dopo le esperienze passate con l’Udinese, che per diverse stagioni ha soggiornato tra Tarvisio e Arta Terme, sarà nuovamente una squadra di serie A a svolgere la preparazione pre-campionato. Si tratta della neo promossa Spal, che dopo la trionfale cavalcata nel Campionato cadetto, si allenerà per l’esordio nella massima serie a Tarvisio, ospite dell’hotel Spartiacque di Camporosso.

La compagine allenata da mister Semplici si ritroverà nel Centro sportivo di Ferrara il 7 luglio, per partire, il giorno successivo, alla volta della Valcanale. Dopo due settimana si trasferirà ad Auronzo di Cadone dov’è in programma, il 22 luglio, un’amichevole di lusso contro la Lazio di Simone Inzaghi. Restando sulla famiglia Inzaghi, il Venezia allenato da Filippo Inzaghi, neopromosso in serie B, sarà in ritiro a Sappada dall’ 8 al 16 luglio e dal 23 luglio al 4 agosto.

Resterà in Alto Friuli anche il Pordenone, che ad Arta Terme dovrà smaltire la delusione per il mancato passaggio in serie B.