Bimba di 4 anni si ferisce con un tondino di Ferro

LIGNANO SABBIADORO - Una bambina di 4 anni è rimasta ferita con un tondino di ferro nel cortile di un hotel. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di giovedì. La piccola, di nazionalità austriaca, stava giocando all'esterno dell'hotel quando è caduta andando a finire contro un vaso di fiori, nel quale c'era conficcato il tondino di ferro. A darne notizia è l'edizione on line de Il Gazzettino.

La bambina è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale a Udine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le condizioni della piccola, in vacanza a Lignano con la famiglia, sarebbero serie ma non rischierebbe la vita.