Furto di moto a Gemona: danni per oltre 35 mila euro

GEMONA – Tre moto da fuoristrada e diversi pneumatici sono stati rubati, nella notte tra giovedì e venerdì, dalla concessionaria di moto «2T Racing» di Gemona del Friuli.

Il colpo è stato messo a segno alle 4 del mattino di venerdì: due ladri hanno abbattuto la porta d’ingresso del punto vendita, che si trova in via Nazionale, riuscendo a portare via le tre moto e gli pneumatici.

Complessivamente il danno provocato supera i 35 mila euro, compreso anche quello causato alla porta d’ingresso. Si tratta del terzo furto subito negli ultimi sette anni.