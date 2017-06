Auto va a fuoco all'uscita dal parcheggio Moretti

UDINE - Auto a fuoco, nella tarda mattinata di venerdì, all'uscita del parcheggio Moretti, a due passi da piazzale XXVI Luglio. Il fatto è avvenuto verso le 12.30. Due persone a bordo di una Volkswagen Polo si sono accorte che dal vano motore usciva del fumo e hanno quindi abbandonato l'auto. In pochi muniti il cofano è stato avvolto dalle fiamme sprigionando un denso fumo grigio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

«Stavo uscendo dal parcheggio Moretti - racconta la signora a bordo della Polo - quando in prossimità della sbarra sono scesa per pagare il ticket. Al ritorno in auto ho notato che c'era del fumo: ho aperto il cofano e ho visto le fiamme, così ho subito richiuso e chiamato i Vigili del Fuoco». La signora ha fatto scendere anche il passeggero e si è allontanata. In pochissimo tempo l'auto è stata avvolta dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine e il personale della Questura, oltre alla Polizia locale. Il tratto di strada davanti al Moretti è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio. Il vano motore è andato completamente distrutto.

Il motore bruciato della Polo (© Diario d Udine )