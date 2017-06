Tenta di rubare un'auto ma fa troppo rumore: arrestato

SAN GIORGIO DI NOGARO - Un 36enne albanese è finito in manette dopo essere stato scoperto nel tentativo di rubare un'auto. Il fatto è avvenuto venerdì notte a San Giorgio di Nogaro, in via Terza Armata.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, insieme a un complice, è riuscito a forzare la porta di un garage ma è stato troppo rumoroso. Il proprietario si è accorto del tentato furto e ha chiamato il 112, cogliendo i due malfattori sul fatto.

Il primo a inseguire i due ladri è stato un agente dell'Italpol, che passava in zona in quel momento. Uno è riuscito a scappare, l'altro è stato fermato dalla guardia. Sul posto i carabinieri di Latisana, che hanno arrestato il 36enne portandolo nel carcere di Udine.