WhatWeAre, arriva la danza contemporanea al Teatro San Giorgio

UDINE – Torna al Teatro San Giorgio, il 18 giugno alle 18, WhatWeAre, il progetto avviato a Udine dall’Associazione Danza e Balletto (ADEB) con la direzione artistica di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi. L'iniziativa è rivolta ad artisti e autori della danza contemporanea: una vetrina di brani nel segno della ricerca coreografica in forma di assolo, duetto e trio. Prosegue per questa terza edizione, la partnership con centri internazionali di formazione coreutica e università europee grazie all’attribuzione di borse di studio e residenze artistiche: International Ballet Summerschool alla Palucca Hochschule für Tanz di Dresda diretta da Marina Antonova e Guy Albouy; Dance Department MUK/Privatuniversität di Vienna diretto da Nikolaus Selimov; Agora Coaching Project di Reggio Emilia diretto da Michele Merola ed Enrico Morelli, Ecole Superieure de Danse Rosella Hightower Cannes diretta da Paola Cantalupo, Tanzcompagnie Stadttheater Giessen diretta da Tarek Assam; Accademia Civica d’Arte Drammatica «Nico Pepe» Udine diretta da Claudio De Maglio. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione F.V.G. in collaborazione con il CSS/Teatro Stabile di Innovazione del F.V.G., concretizza l’obiettivo di monitoraggio e promozione della danza contemporanea e consente agli artisti selezionati di presentare brani sulla poetica del gesto nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici. Il 17 giugno precederà lo spettacolo un open day gratuito presso la sede sociale dell’ADEB in via Baldasseria Bassa 231 a Udine; in programma masterclass di tecnica e laboratorio coreografico con maestri ospiti: Massimo Gerardi già docente Palucca Hochschule für Tanz Dresden e coreografo subsTANZ Dresden/Koln; Jolantha Seyfried già principal Wiener Staatsballett e Professore MUK Privatuniversität Wien ed Esther Balfe già solista Forsythe Company e Professore MUK Privatuniversität Wien.