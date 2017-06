Spacciavano cocaina tra i giovani: denunciati

TARVISIO – Spacciavano cocaina ai ragazzi del posto. Per questo un 43enne e un 25enne sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Il fatto è avvenuto in Alto Friuli, al termine di un’attività investigativa dei carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile di Tarvisio. Come sottolineato dai militari dell’Arma, i due soggetti, in diverse occasioni, avrebbero ceduto dosi di sostanze stupefacenti tipo cocaina a giovani della zona.

La perquisizione personale e domiciliare operata nei loro confronti ha dato esito negativo. Nonostante questo è scattato il deferimento.