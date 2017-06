Lavori pubblici: finanziamento di 1,7 milioni per i centri minori

FVG - Con uno stanziamento di 1.777.933 euro la giunta regionale ha finanziato nove interventi di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze nei comuni di Chiusaforte, Campolongo-Tapogliano, Cercivento, Romans d'Isonzo, Dignano, San Leonardo, Barcis, San Floriano del Collio e, parzialmente, Zoppola. Si tratta delle prime nove domande di contributo a valere sulla legge regionale 2/2000, riaperta a gennaio con nuovi criteri di accesso al canale di finanziamento.

«Dopo diversi anni in cui, a causa del patto di stabilità e per il venir meno dei contributi pluriennali, la principale fonte di risorse per i Comuni non veniva finanziata - spiega l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro -, ora grazie ad alcune modifiche del funzionamento della norma e a un primo stanziamento inserito nella Legge di stabilità 2017, facciamo ripartire questo importante canale contributivo per opere di livello comunale, che darà vita a diversi cantieri in regione". "La priorità va a quei Comuni che hanno progetti immediatamente cantierabili - prosegue Santoro - e la valutazione delle domande, anno per anno, avviene con la formazione di una graduatoria che contiamo di scorrere ulteriormente grazie alle risorse che stanzieremo con l'assestamento di bilancio di luglio».



Con questa delibera l'amministrazione regionale ha definito la graduatoria degli interventi da finanziare con contributi in conto capitale, a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti pervenute entro lo scorso 1 marzo. La graduatoria ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella stessa legge attribuendo un maggior punteggio al livello di progettazione, alle opere necessarie all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, all'adeguamento sismico o al superamento delle barriere architettoniche.

Altri criteri tengono conto della misura di cofinanziamento dell'intervento e della tipologia dello stesso, privilegiando gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale, la realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori per il completamento di interventi già

finanziati o realizzati, interventi necessari a tutelare e conservare beni culturali o interventi realizzati da Comuni molto piccoli, con popolazione fino a 3 mila abitanti. La concessione ed erogazione dei finanziamenti è disposta fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a 300 mila euro con riferimento agli interventi in materia di sicurezza, adeguamento sismico o superamento delle barriere architettoniche e fino a 200 mila euro con riferimento a tutte le altre tipologie di opere.



Nello specifico, il finanziamento è così ripartito: Chiusaforte, realizzazione aree di parcheggio nelle frazioni di Villanova e Sella Nevea e lavori di ammodernamento ed efficientamento della pubblica illuminazione (109.044 euro); Campolongo Tapogliano, riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale - 1° lotto (184.100 euro); Cercivento, lavori di completamento fabbricato adibito a centro espositivo museale (200.000 euro); Romans d'Isonzo, realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio di casa Candussi Pasiani (140.000 euro); Dignano, completamento 1° lotto lavori riqualificazione e valorizzazione piazze Plebiscito e Cimolino (200.000 euro); San Leonardo, riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze - 6° lotto (299.250 euro); Barcis, opere di urbanizzazione primaria ed arredo urbano 7° lotto (300.000 euro); San Floriano del Collio, approvazione lavori di riqualificazione dei centri minori e dei borghi rurali delle piazze 3° lotto (300.000 euro); Zoppola, lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale (45.539 euro).