Sicurezza in città: intensificati i controlli in Borgo Stazione

UDINE - La Questura di Udine ha deciso di intensificare i controlli in Borgo Stazione. Dopo gli ultimi episodi di violenza, con due prostitute (un'ucraina e una nigeriana) che si sono messe a litigare in piena notte in via Battistig, danneggiando anche un'auto in sosta, la Polizia ha rafforzato la presenza nel quartiere della stazione, venendo così incontro alle richieste dei residenti.

Le volanti hanno già effettuato diversi servizi straordinario nel 'quadrilatero' di Borgo Stazione, identificando una quarantina di persone e denunciando un pakistano per violazione del foglio di via. A darne notizia è il Messaggero Veneto. Sono inoltre state controllate 15 prostitute, risultate in regola con i documenti di soggiorno.