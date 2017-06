Torna in Friuli «La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia»

UDINE - Sabato 24 giugno in oltre 170 comuni italiani torna «La notte romantica» e celebrerà l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi dei Borghi più belli d’Italia. Una serata speciale, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico. Appassionati e innamorati, potranno ammirare la bellezza dei nostri Borghi in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche. E a mezzanotte: migliaia di palloncini saranno liberati nel cielo e faranno da cornice al bacio di mezzanotte. «La notte romantica» coinvolge anche 10 borghi del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone che in contemporanea, durante una lunga serata, proporranno una serie di eventi artistici ed enogastronomici.

Gli spettacoli

Una notte romantica per tutti, per grandi, piccoli e famiglie: per ognuno infatti la possibilità di trovare tra teatro, danza, musica ed eventi speciali, la proposta che più soddisfa. La performance straordinaria della «Notte degli elementi»; le acrobatiche evoluzioni artistiche dei wall dancers, l’immortale storia di «Don Chisciotte» e della sua Dulcinea; le cene-spettacolo in giallo e di Famiglia Soufflè; l’evento teatrale itinerante sulle tracce della Storia; la passione dei corpi e quindi la danza contemporanea, il flamenco e la lunga notte di milonga e ancora, le note classiche, moderne e jazz che in luoghi speciali si colorano di nuove magiche sonorità. Infine, appuntamento al castello di Fagagna per il concerto all’alba. A Clauiano (Ud), sabato 24/6, in occasione del 2. Simposio Internazionale di Mosaico Contemporaneo, dalle 18.30 Aperitivo nella notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia e visita al laboratorio del Clauiano Mosaic Symposium. Segue spettacolo teatrale in piazza Giulia a cura del club «I borghi più belli d’Italia» Fvg. Direzione artistica del progetto La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia a cura di Emanuela Furlan.

La Notte della Musica Romantica

Il 21 giugno 2017, in occasione del Festival Europeo della Musica la serata sarà tutta all’insegna della musica romantica. Concerti, improvvisazioni, flash mob musicali animeranno gli angoli più suggestivi dei nostri borghi, creando un’atmosfera musicale che ci accompagnerà tutti nell’attesa della Notte Romantica del 24 giugno. Info e programmi www.borghibellifvg.it, www.borghipiubelliditalia.it.