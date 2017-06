Evade i domiciliari e si fa trovare con della droga: arrestato

CAMPOFORMIDO - Nonostante gli arresti domiciliari, se ne andava in giro senza autorizzazione. E’ così che un giovane 23enne residente a Campofirmido, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per la violazione del foglio di via obbligatorio,è stato fermato dai carabinieri della locale stazione durante un controllo. Oltre all’evasione dai domiciliari, il ragazzo è stato anche trovato con possesso di grammi 2 hashish.

L’arresto

La droga è stata posta sotto sequestro e il ragazzo è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Udine per le ipotesi di reato di evasione e possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Il 23enne era stato arrestato pochi giorni prima per il medesimo motivo e poi scarcerato. Anche in quella circostanza era stato trovato in possesso della stessa quantità di droga.