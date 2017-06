Si butta dal tetto: 25enne muore sul colpo

MARTIGNACCO - Tragedia a Martignacco. Nella prima mattinata del 17 giugno, - come chiarisce Il Gazzettino - un giovane di 25 anni, è salito sul tetto del Centro Commerciale e si è buttato. L’altezza di circa 15 metri da cui si è buttato, non gli ha lasciato scampo. E’ morto sul colpo.

L'intervento dei sanitari

A nulla è valso il pronto intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso del giovane friulane che viveva in un paese alle porte del capoluogo friulano. Sul posto - come precisa il quotidiano - sono giunti anche i carabinieri di Martignacco e i vigili del fuoco di Udine. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno portato il ragazzo al gesto estremo.