Vandali al Parco della Resistenza di Pagnacco

PAGNACCO - I vandali nella notte tra il 16 e il 17 giugno, hanno colpito il ‘Parco della Resistenza’ di Pagnacco. Il monumento di via Divisione Julia, inaugurato il 21 settembre del 2014, è stato preso di mira da ignoti che hanno divelto le targhe commemorative e rotto completamente il pannello informativo. Inoltre, come non bastasse, hanno anche attaccato alcuni adesivi raffigurante una foto di Erich Priebke da giovane e con la divisa delle Ss. La notizia ha subito fatto il giro dei social, dove si leggo numerosi commenti contrariati e amareggiati per quanto successo.