FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenicxa, prevede cielo in genere sereno o poco nuvoloso per qualche modesto annuvolamento locale, più probabile nel pomeriggio, sui monti e sul Carso.

L'aria sarà secca e un po' più fresca dei giorni precedenti. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio.