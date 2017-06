Gli eventi in programma domenica 18 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18Appuntamenti giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Sagra De San Vio

Domenica 18 giugno alle 8 Santa Messa, alle 9 dalla chiesa partenza della processione che si snoderà, su barche, nelle acque della laguna. Accompagna la banda Stella Maris e il Gruppo Amatoriale Marano Canta, alle 10.30 la S. Messa in cimitero di San Vito, in canto popolare, alle 17 Vesperi Solenni. Per tutto il giorno mercato lungo le piazze e vie del paese ed area bimbi in Piazza Vittorio Emanuele. Alle 12 apertura chioschi enogastronomici, alle 12.30 musica dal vivo con i Mexakes (acustic tri) e Dj Tommy, alle 18 il tradizionale Palo della Cuccagna sul mare , e alle 22 gran finale con gli Absolute 5. Maggiori info, qui.

Festival Risonanze

Giornata conclusiva per il festival Risonanze, che domenica 18 giugno chiuderà i battenti dopo una quattro giorni di concerti, dibattiti, incontri dedicati al pregiato legno di risonanza. Ospite dell’ultimo giorno della kermesse sarà la talentuosa Leonora Armellini. Maggiori info, qui.

Easy Fish

Easy Fish - Festival del Pesce dell'Alto Adriatico sarà un lungo weekend di degustazioni, laboratori, approfondimenti, showcooking ed eventi gratuiti rivolto agli amanti della buona tavola e al grande pubblico all’interno di Terrazza a Mare, struttura simbolo di Lignano Sabbiadoro, che avranno come protagonisti grandi nomi della cucina italiana: Andrea Mainardi e la sua cucina stravagante ed originale, Diego Bongiovanni con la sua cucina 'tatuata', David Povedilla e la sua magica paella, tutti e tre direttamente dalla trasmissione La Prova del Cuoco su Rai Uno. Si comincia il 15 giugno. Tutti i dettagli, qui.

Tempora in Aquileia

Nell’antica città romana torna Tempora in Aquileia: la grande rievocazione storica, in programma fino al 18 giugno. In programma visite didattiche al villaggio celtico e al castrum romano, l’Arceria Celta e Romana, banchi e laboratori didattici sui saperi antichi a cura dei gruppi di rievocazione storica, gli stessi gruppi che cucineranno i loro pasti rievocando, appunto, tutti gli aspetti dell’alimentazione antica: dalla preparazione alla degustazione. Tutto il programma, qui.

Udine del Mistero

Prosegue la stagione estiva di Anà-Thema Teatro in collaborazione con Udinestate, presentando la nuova edizione di uno degli eventi più attesi tra le visite teatralizzate di Anà-Thema: domenica 18 giugno alle 21 partirà il tour di «Udine del mistero». Dopo le due precedenti edizioni, gli attori della compagnia hanno scovato nuovi misteriosi angoli della città che nascondono segreti da svelare. Info e prenotazioni 04321740499 - 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |

No-plastic day

È passato meno di un secolo da quando la plastica ha iniziato la sua corsa sfrenata di successo in successo. Era pulita, economica, ogni oggetto della nostra vita sembrava diventare migliore se sostituito da uno in plastica. Oggi di plastica sono piattaforme di chilometri quadrati in mezzo agli oceani e quando tutte le bottiglie e le borse di plastica si decomporranno, tra molti anni, rimarranno comunque pericolose per la vita sul pianeta. Sempre di più si assiste a un ritorno a materiali tradizionali, per gli oggetti di uso comune e quotidiano. La Casa delle Farfalle di Bordano, insieme a «More Clay Less Plastic», propone per domenica 18 giugno una giornata in cui ripensare all’uso della plastica. Scolapasta, bicchieri, piatti, ciotole, un tempo erano prodotti con l’argilla e possono oggi tornare ad esserlo, dopo la parentesi della plastica. Info: Casa delle Farfalle | via Canada 5, Bordano (UD) |Tel. 0432 1636175 | 344 2345406.

Appuntamento con Viento Flamenco

Domenica 18 giugno, dalle 16, il pubblico potrà riservare i suoi applausi per l’ampio ventaglio di attività praticate all’interno della scuola A.S.D. Viento Flamenco e Scuola delle Arti Danza & Musica, tra teatro, musical, danza e movimento. Infine, non va dimenticata l’inedita presenza dei ragazzi dell’Anffas, che creeranno attimi di puro divertimento. L’ingresso è gratuito. Info: info@scuoladellearti.it ; www.vientoflamenco.org

XIII Festival Internazionale delle Bande nei Borghi

Sette borghi in festa, dieci bande coinvolte e trecentocinquanta musicisti partecipanti: sono questi i numeri della XIII edizione del Festival Internazionale delle Bande nei Borghi che si terrà domenica 18 giugno lungo le vie del comune di Castions di Strada (UD). I festeggiamenti avranno inizio giovedì 15 giugno, con i saggi degli allievi dei corsi di orientamento musicale della scuola di musica del Corpo Bandistico Comunale G. Rossini.