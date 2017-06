Un uomo di Buttrio arrestato per stalking

BUTTRIO - Perseguitava l'ex moglie, pedinandola, mandandole sms intimidatori, minacciandola di morte. Per questo un 46enne di Buttrio è finito in manette, dopo che la donna si è rivolta i carabinieri di Campoformido. L'accusa è stalking.

Un recidivo questi 46enne, visto che già nel 2013 era stato condannato per maltrattamenti in famiglia. Nonostante il divieto deciso dal Tribunale di tenersi alla larga da quella che allora era sua moglie, l'uomo ha continuato a perseguitarla e a renderle la vita un incubo. Da qui la nuova denuncia e l'arresto, scattato per il reato di atti persecutori.

Per lui, per ora, non si aprono le porte del carcere, ma potrà scontare il periodo di detenzione tra le mura domestiche, a Buttrio.